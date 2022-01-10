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    Думки вголос

    «Нафтогаз» збільшив видобуток газу

    • Юрій Вітренко

      Голова правління НАК «Нафтогаз України»

    •  glavcom.ua
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    Є сподівання, що цей рік теж буде сприятливим для газовидобування - «Нафтогаз» збільшив видобуток газу
    Є сподівання, що цей рік теж буде сприятливим для газовидобування
    фото: naftogaz.com

    Видобуток природного газу у 2021 році склав 13 млрд кубічних метрів

    Нафтогаз вперше за три роки демонструє поки незначне, але все ж таки зростання видобутку газу. Ця позитивна тенденція спостерігається з середини 2021.

    У грудні вдалося видобути для потреб українських споживачів (без урахування витрат на власні виробничі потреби) 1,1 млрд куб. м газу, це на 2,6 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Відповідно, зростають і середньодобові показники видобутку (38,3 млн куб. м у грудні 2021 проти 38,1 млн куб. м в грудні 2020 року).

    Команда національної компанії змінює свою роботу, щоб переламати негативний тренд постійного падіння видобутку, який спостерігається з 2018.

    Серед іншого ми надолужуємо відставання з модернізації виробництва (тільки оновлена Червонодонецька компресорна станція на Шебелинському родовищі дасть додатково 100 млн куб. м газу у 2022 році), знаходимо ефективні рішення для запуску нових свердловин (ми очікуємо 200 тис куб. м газу щодоби з нещодавно пробуреної свердловина на Скиданівському родовищі) та оптимізуємо видобуток з уже існуючих.

    Загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м, це майже на 3,97% менше, ніж у 2020, і національна компанія несе відповідальність за ці сумні показники.

    Реакцією на ці та інші негативні результати роботи компанії стали зміни в керівництві, які у 2021 році здійснив Кабінет міністрів України як вищий орган управління національною компанією.

    Користуючись нагодою, я хочу подякувати усій команді, яка переломила негативну тенденцію, і вже працює на позитивний результат 2022 року!

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    Джерело: блог Юрія Вітренка

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    Теги: Укргазвидобування газ Нафтогаз України Україна ГТС
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    «Нафтогаз» збільшив видобуток газу