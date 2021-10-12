«Нафтогаз» зафіксував ціну на газ для бюджетних організацій

Зміни на газовому ринку тривають...

Відсьогодні «Нафтогаз» як один із учасників газового ринку пропонує новий продукт для бюджетних організацій – фіксовану ціну на газ 13.7 грн/куб м. (без ПДВ і транспортування) до кінця 2022 року.

Чому НАК це робить?

На жаль, ситуація, яка зараз склалася на ринку, показує, що механізм його регулювання потребує удосконалення. Бюджетні організації стикнулися з тим, що постачальники або не виходять на Prozorro, або пропонують ціни, непідйомні для місцевих бюджетів, а часто взагалі відмовляються від виконання своїх обов’язків.

Ціна для бюджетних організацій

На заклик представників місцевих громад, «Нафтогаз» пропонує новий продукт для бюджетних організацій – середньостроковий контракт (до кінця 2022 року) на постачання газу за ціною суттєво нижчою за спотову – а саме 13,7 грн/куб м. (без ПДВ і транспортування). Ми працюємо в ринкових умовах, за відсутності державного регулювання ціни, саме тому такий зручний і прозорий продукт пропонується тільки клієнтам, які готові укласти договори з «Нафтогазом» як постачальником на 15 місяців.

Переваги нових контрактів

Це цілком відповідає європейській практиці, коли постачальник є професійним і надійним учасником ринку, який бере на себе реальну відповідальність за споживачів, несе цінові, технічні і фінансові ризики.

Це зручно для клієнтів, які можуть не хвилюватися про коливання цін щомісяця і планувати свої бюджети. Однак «Нафтогаз» не претендує на монополію. Бюджетні організації можуть обирати будь-якого іншого постачальника. Але в нинішніх умовах НАК бачить можливість запропонувати вигідні умови для бюджетних та релігійних організацій.

Скільки організацій зможуть скористатися новим продуктом від «Нафтогазу»?

Таким чином «Нафтогаз» стає більш клієнтоорієнтованим, адже ця категорія споживачів доволі велика – майже 7,5 тисяч бюджетних установ, які загалом споживають майже 1,5 млрд кубометрів газу. І переважна більшість з них раніше не були клієнтами «Нафтогазу», а мали інших постачальників. Зараз ми очікуємо великий попит на цей продукт, тому покращуємо процеси в компанії і навіть залучаємо людей з інших напрямків для того, щоб якомога швидше забезпечити ним усіх охочих юросіб.

Умови для бюджетників, які отримують теплопостачання через ТКЕ

«Нафтогаз» запропонував для ТКЕ фіксовану ціну 13,7 грн/куб м. (без ПДВ і транспортування) на обсяги газу, які вони використовують для теплопостачання бюджетних організацій. Така ціна діятиме до кінця 2022 року. Це рішення потребувало погодження з Кабміном як акціонером «Нафтогазу» і органом, який зараз виконує функцію наглядової ради компанії. Сьогодні ми отримали відповідні погодження і тепер можемо укладати зміни до договорів з тепловиками та контракти з бюджетними та релігійними організаціями.

На цьому зміни на ринку не закінчуються. Зараз, зокрема, триває робота над змінами механізму ПОН (постачальника останньої надії) та деякими іншими процесами.

Джерело: блог Юрія Вітренка

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