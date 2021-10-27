Україна запропонувала Росії продовжити контракт на транзит газу: яка відповідь Москви

«Оператор ГТС України» запропонував Росії продовжити газовий контракт на наступні 10-15 років

Гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

«Можливість є. Хоча сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10-15 років із обсягами транзиту щонайменше 45 млрд куб. м газу на рік», – сказав Сергій Макогон.

Водночас, за словами Макогона, Москва так і не відповіла на цю пропозицію. Глава української компанії підкреслив, що гарантії щодо збереження транзиту через українську територію, які дали США та Німеччина, мають декларативний характер і не підкріплені реальними механізмами.

«Ми наполегливо пропонуємо, якщо є зацікавленість американської та німецької сторін, вже зараз продовжити транзитний контракт», – додав він.

Крім того, Макогон закликав точно визначити термін «використовувати газ як зброю». За його словами, Росія застосовує цю зброю, про що свідчать ціни на газ у Європі, коли багато підприємств змушені зупиняти свою роботу чи оголошувати банкрутство.

За умовами угоди щодо будівництва «Північного потоку – 2», якої в липні досягли Німеччина та США, постачання російського газу через територію України має продовжитися і після запуску нового газопроводу. Зокрема, з домовленостей випливає, що Берлін бере на себе зобов'язання проконтролювати продовження транзиту та забезпечити тим самим енергетичну безпеку України.

За словами Макогона, збитки через укладання Угорщиною контракту з «Газпромом» на постачання газу в обхід української території становлять 4,5 млрд кубометрів транзиту і є ризики, що втрати збільшаться до 10 млрд кубометрів у цьому напрямку.

Макогон також зазначив, що під загрозою опинився імпорт газу віртуальним реверсом з Угорщини, оскільки ця країна цього року була основним імпортним напрямом – 95% обсягу газу. Водночас він наголосив, що Україна все ще може імпортувати газ із Польщі, Словаччини та Румунії.

Як відомо, 27 вересня «Газпром» уклав з Угорщиною два контракти на постачання газу до кінця 2036 року.

1 жовтня «Газпром» оголосив про припинення транзиту російського газу до Угорщини через територію України.

Макогон також розповів про те, що у разі припинення транзиту газу з Росії після 2024 року, Києву доведеться оптимізувати ГТС. За його словами, за такого розвитку подій в України неминуче з'являться значні надмірні потужності, оскільки спочатку українська ГТС розраховувалася як єдиний маршрут постачання газу з Росії до Європи.

Глава української компанії зазначив, що загальна потужність ГТС країни становить 146 млрд кубометрів, при цьому транзит не перевищує 40 млрд кубометрів. Якщо Росія припинить транзит газу, Україна буде змушена оптимізувати систему, щоб не витрачати гроші на підтримку інфраструктури, пояснив глава української компанії.

Макогон при цьому додав, що використовуватиметься лише частина системи, яка потрібна для забезпечення внутрішніх поставок країни. Водночас демонтувати ГТС не планується, наголосив він.

При цьому Макогон додав, що процес оптимізації буде плановим, узгодженим і розрахованим. Він наголосив, що його основною метою буде знизити тариф для великого споживача, оскільки не можна просто перекласти всі витрати на мешканців країни.

Нагадаємо, Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку – 2» не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. При цьому міністерство зазначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Читайте також:



