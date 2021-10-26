Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС

Мінекономіки Німеччини схвалило «Північний потік – 2» та проігнорувало Україну

Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку – 2» не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. При цьому міністерство зазначає перелік країн з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України, наголошує голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Це дуже сумно. Україна – один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора «Північний потік – 2», за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від Газпрому, без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЄС, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах Євросоюзу. Ми навчилися цьому на власному гіркому досвіді. Коли в 2009, в 2014, в 2018 роках дії «Газпрому» створювали критичну для безпеки постачання газу», – написав очільник «Наафтогазу».

Він наголосив, що зараз «Газпром» це показує уже всій Європі, штучно обмежуючи поставки.

«Для тих, хто все ще хоче визнавати штучність цих обмежень, прямий шантаж, використання газу як зброї, Путін публічно заявляє – дайте запустити «Північний потік – 2» і отримаєте додаткові обсяги газу», – звертає увагу керівник «Нафтогазу».

Вітренко каже, що коли запрацює «Північний потік – 2», Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну. І потім Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через «Північний потік – 2».

«На відміну від української газотранспортної системи, у «Північного потоку – 2» немає резервних потужностей, і немає сховищ. А ще ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі, через яке йде «Північний потік – 2», – резюмував Вітренко.

Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Наапередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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