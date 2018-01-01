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    Думки вголос

    Не можна просто так впакувати в хіджаб сотні тисяч освічених молодих жінок

    Це 21-ше століття, панове. І воно буде «жіноче» - на добре чи на зле.
    Фото з Тегерану, майже 7-літньої давнини: молода іранка читає «Казку про калинову сопілку» (переклад на перську Катерини Криконюк).  Країна, в якій у тебе є читачі, не може бути тобі байдужою - за визначенням: «твої читачі» - це як одна з форм родинного зв'язку і емоційно спрацьовує куди сильніше за, напр., туристичний
    • Оксана Забужко

      Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    • Сьогодні, 18:41
    • Розсилка

    Це 21-ше століття, панове. І воно буде «жіноче» - на добре чи на зле.

    Фото з Тегерану, майже 7-літньої давнини: молода іранка читає «Казку про калинову сопілку» (переклад на перську Катерини Криконюк). 

    Країна, в якій у тебе є читачі, не може бути тобі байдужою - за визначенням: «твої читачі» - це як одна з форм родинного зв'язку і емоційно спрацьовує куди сильніше за, напр., туристичний спогад (коли там щось діється, ти не можеш про них не думати!).

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    Так ось, безвідносно до сьогоднішніх (і завтрашніх) політичних, економічних і т.д. констеляцій в Ірані й на Близькому Сході (про які я знаю дуже мало), є одна річ, яку знаю напевно й твердо: не можна просто так впакувати в хіджаб і заткати рота сотням тисяч освічених молодих жінок, спраглих до книжки, - рано чи пізно ця «перегороджена» ріка прорве греблю...

    Це 21-ше століття, панове. І воно буде «жіноче» - на добре чи на зле.

    І не кажіть потім, що вас не попереджали...

    Джерело: блог Оксани Забужко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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