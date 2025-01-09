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Оксана Забужко Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

Світом керують найгірші. Що робити?

glavcom.ua
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малюнок: tverezo.info

Какістократія – влада найгірших, і це те, що сталося нині з усім світом

Десь із місяць, чи що, тому The Economist запропонував нове «слово року» (є в них така забавка) – відповідно до нових історико-політичних обставин (перемоги Трампа та перших оголошених ним керівних кандидатур), на слово року-2024 пропонувалась «какістократія» – новий тренд здеґрадованої «демократії»: за аналогією, з грецької – «влада найгірших».

Точно знайдене слово завжди допомагає: саме так, какістократія, і Трамп тут далеко не перший (першими, якщо вже на те пішло, були більшовики, можна простежити поступове взаємопроникнення в цьому сенсі «західного» й «східного» режимів ще в епоху Холодної війни, а в останні 30 років це взагалі капець яке злипання, але про таке вже не пост в фб, а книжку дослідницьку впору писати, як ото Володя Єрмоленко про «плинні ідеології»...). Після перемоги Трампа я тут обережненько давала зрозуміти, окремим дописом, що не варто брати всерйоз чи, поготів, намагатись аналізувати те, що він каже, бо він сам не ставиться всерйоз до сказаних ним слів. За цю девальвацію публічного слова треба «дякувати» вже Обамі, який, за точним виразом одного американського чиновника, fucked up Budapest memorandum (спойлер для обтяжених «комплексом української недолугости»: Будапештський меморандум – це не «наш» прокол, хоч би які вам немилі були Кравчук і Кучма, – такою була умова адміністрації Буша-старшого для того, щоб США визнали Україну, почитайте хоча б «Як українці зруйнували імперію зла» Олександра Зінченка, – а адміністрація Обами пішла ще далі й того меморандуму просто не стала виконувати, тупо забила на підписані попередниками обіцянки, чим насправді «обвалила» світовий порядок значно суттєвіше, ніж заведено було думати до 24.02.22, – і, відповідно, сильно прискорила тріумф какістократії).

Це я до чого. Ось щойно стрічка принесла чітко й ясно сформульованим те, на що я 2 місяці тому тільки «обережно натякала»: нема, бляха! нема в вашинґтонських какістократів ніякого «мирного плану», ні на весну, ні на літо, не впускайте цю «псевдоінформацію» в своє життя, якщо не мусите цим займатись «по роботі»! (лінк у коменті) Атож, світ вступив у період невизначености, ситуативного союзництва, короткотермінових тактичних рішень, античного carpe diem – коли, як писала молода Забужко в рік першої глобальної катастрофи, що випала нам на долю (Чорнобильської), «замість поетом, доречніше стать серфінґістом» («Диптих 1986 року») – ловити хвилю, щоб утримати рівновагу...

І якщо це, по-вашому, погані новини, то подумайте про це з іншого боку: наш Зеленський належить до тої самої медійно-какістократичної породи (Трамп теж прийшов на вибори з телеекрана, там свої серіали були!), – не виключено, що вони якраз прекрасно порозуміються між собою, «свій до свого», – головне, стежити, щоб «наш» доносив до Білого Дому правильний меседж. (І не відволікатися на «білі шуми» типу «ах, яка ганьба, він сказав х@ня!» – сказав і сказав, стільки б і клопоту, американські реднеки зраділи як рідному – не забувайте, що епоха Черчілів минула ще в пору молодости наших бабусь, та й «ліга Плюща» давно вже не та, в какістократії свої закони! – тоді як обговорювати слід було питання, чи досить виразно український президент пояснив, через доволі гнидного посередника-подкастера – котрий теж знак часу, минулась епоха всевладдя сі-ен-енів! – що Україна не поступиться москві захопленими територіями, і не збирається своїми смертями «робити харашо» засілій по західних какістократіях московській аґентурі, – але цю, справді важливу тему, було в укр. інформпросторі «замито», а опозиція з нею не впоралась)

Учімось жити й перемагати в звихнутому часі. І пам'ятати, що нічого в цьому новому-некерованому світі уже не виключено – в тому числі й хороше.

Тож пристебнімо ремені. І не даваймося збити з чергової хвилі, яка може нас підхопити, штучно ввімкненим стороннім шумам.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори українці Україна президент опозиція влада

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Оксана Забужко

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