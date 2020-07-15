Уряд звільнив від плати орендарів держмайна



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Постановою буде визначено декілька категорій: повне звільнення від сплати, оплата 50 % або 25 % від орендної плати

Кабінет міністрів звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на період карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

«Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято постанову, яка звільнить від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2», - написав він.

За словами Немчінова, йдеться про площі та будівлі, що належать державі.

Так, зазначив міністр, буде визначено декілька категорій: повне звільнення, оплата 50 % або 25 % від орендної плати. Розрахунок відбувається згідно методики.

Таке рішення, за словами Немчінова, дозволить зберегти та підтримати український бізнес.

Згідно з проєктом постанови, від орендної плати звільняються:

— орендарі приміщень закладів освіти та науки державної форми власності для кафе, їдалень без продажу підакцизних товарів, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів та ін.,

— орендарі приміщень для розміщення приватних освітніх установ, видавництв україномовних ЗМІ, об’єктів продажу книг і газет, фізкультурно-спортивних установ, бібліотек і музеїв,

— орендарі приміщень для організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності, салонів краси, кабінетів масажу та ін.

Кафе, бари, буфети, кафетерії, ресторани можуть сплачувати 25% або 50% орендної плати.

Пропонується нараховувати 50% орендної плати орендарям державної нерухомості, які використовують приміщення як торгові об’єкти з продажу промислових товарів (крім таких, які продають товари особистої гігієни), а також вживаних продовольчих товарів. Також під сплату половини орендної плати потрапляють орендарі, які використовують держнерухомість для художніх або книжкових виставок з виготовленої в Україні продукції. До цієї ж категорії орендарів проєкт постанови відносить і вітчизняних юридичних і фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва, а також фізосіб, які займаються виробничою діяльністю безпосередньо на орендованих прощах (зокрема, аеропортах).

50% знижки на сплату орендної плати під час карантину Кабмін надав і суб’єктам кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або його технічне забезпечення, якщо вони внесені до Держреєстру держвиробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Також проєкт постанови передбачає можливість нарахування 25% орендної плати на час карантину для орендарів, які використовують такі приміщення під ряд закладів харчування та торгових об’єктів.