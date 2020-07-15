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    Економіка та фінанси

    Уряд звільнив від плати орендарів держмайна

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    Уряд звільнив від плати орендарів держмайна

    Постановою буде визначено декілька категорій: повне звільнення від сплати, оплата 50 % або 25 % від орендної плати

    Кабінет міністрів звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на період карантину.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

    «Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято постанову, яка звільнить від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2», - написав він.

    За словами Немчінова, йдеться про площі та будівлі, що належать державі.

    Так, зазначив міністр, буде визначено декілька категорій: повне звільнення, оплата 50 % або 25 % від орендної плати. Розрахунок відбувається згідно методики.

    Таке рішення, за словами Немчінова, дозволить зберегти та підтримати український бізнес.

    Згідно з проєктом постанови, від орендної плати звільняються:

    — орендарі приміщень закладів освіти та науки державної форми власності для кафе, їдалень без продажу підакцизних товарів, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів та ін.,

    — орендарі приміщень для розміщення приватних освітніх установ, видавництв україномовних ЗМІ, об’єктів продажу книг і газет, фізкультурно-спортивних установ, бібліотек і музеїв,

    — орендарі приміщень для організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності, салонів краси, кабінетів масажу та ін.

    Кафе, бари, буфети, кафетерії, ресторани можуть сплачувати 25% або 50% орендної плати.

    Пропонується нараховувати 50% орендної плати орендарям державної нерухомості, які використовують приміщення як торгові об’єкти з продажу промислових товарів (крім таких, які продають товари особистої гігієни), а також вживаних продовольчих товарів. Також під сплату половини орендної плати потрапляють орендарі, які використовують держнерухомість для художніх або книжкових виставок з виготовленої в Україні продукції. До цієї ж категорії орендарів проєкт постанови відносить і вітчизняних юридичних і фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва, а також фізосіб, які займаються виробничою діяльністю безпосередньо на орендованих прощах (зокрема, аеропортах).

    50% знижки на сплату орендної плати під час карантину Кабмін надав і суб’єктам кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або його технічне забезпечення, якщо вони внесені до Держреєстру держвиробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

    Також проєкт постанови передбачає можливість нарахування 25% орендної плати на час карантину для орендарів, які використовують такі приміщення під ряд закладів харчування та торгових об’єктів.

    Як повідомлялося, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Наразі адаптивний карантин діє до 31 липня.

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