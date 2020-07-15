Продаж готелю «Дніпро»: найвища ставка уже перевищує стартову ціну у 11 разів



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Завершився перший раунд аукціону, ціна зросла вже в 11 разів порівняно зі стартовою - до 888 млн грн

Стартова ціна будівлі становила 81 млн грн

Фонд держмайна 15 липня розпочав аукціон з приватизації столичного готелю «Дніпро». На закінчення першого раунду максимальна ставка склала 888 млн грн.

Зазначається, що в аукціоні, який триватиме у три раунди, беруть участь 29 потенційних інвесторів. Планується, що результати аукціону стануть відомі до 18 години 15 липня.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова «Дніпро» (Dnipro).

Максимальну ставку у першому раунді зробив учасник №23 (назви компаній стануть відомими після завершення аукціону) - 888 млн 888 тисяч 901 грн.

Окрім цього, ще два учасники вже виставили ціни понад 800 млн грн.

Готель «Дніпро» розташовано у самому центрі столиці - На Європейській площі. Він має 186 номерів, паркінг на 56 машиномісць, три конференц-зали, бізнес-центр, два ресторани, спа-центр. Загальна площа приміщень — 12,8 тис. кв. м.

Прибуток готелю за 2019 рік склав 284 тис грн.