Під Києвом росіянин зірвав прапор українських націоналістів біля пам’ятника



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Росіянин пошкодив флагшток з червоно-чорним прапором Фото: Нацполіція

У відділенні поліції правопорушник вистрибнув із вікна третього поверху

У місті Вишневе, що під Києвом, невідомий чоловік біля пам’ятника Небесній сотні пошкодив флагшток з червоно-чорним прапором. Про хулігана правоохоронцям повідомив очевидець, який помітив вандала з вікна своєї квартири і одразу викликав поліцію.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Для встановлення особи, складання відповідних документів, з’ясування усіх обставин події та для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчо-оперативна група доправила порушника до Вишнівського відділення поліції.

З’ясувалось, що пошкодив флагшток 45-річний громадянин Російської Федерації, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Іноземець має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

«Порушник при спілкуванні з поліцейськими поводив себе неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов на коридор за природніми потребами, зненацька він виплигнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чолов’яга пояснив свій «політ», що для нього просто грає гучно музика. Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. «Стрибуна» доправили до лікарні з забійними травмами тіла», - розповіли в поліції.

Відносно правопорушника працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Наразі до Державної міграційної служби готується клопотання про скасування іноземцю посвідки на тимчасове проживання, видворення його з країни із забороною подальшого в’їзду до України.

Керівництвом поліції Київщини доручено працівникам інспекції по особовому складу провести службове розслідування.