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    Під Києвом росіянин зірвав прапор українських націоналістів біля пам’ятника

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    Росіянин пошкодив флагшток з червоно-чорним прапором - Під Києвом росіянин зірвав прапор українських націоналістів біля пам’ятника
    Росіянин пошкодив флагшток з червоно-чорним прапором
    Фото: Нацполіція

    У відділенні поліції правопорушник вистрибнув із вікна третього поверху

    У місті Вишневе, що під Києвом, невідомий чоловік біля пам’ятника Небесній сотні пошкодив флагшток з червоно-чорним прапором. Про хулігана правоохоронцям повідомив очевидець, який помітив вандала з вікна своєї квартири і одразу викликав поліцію.

    На місце події прибула група реагування патрульної поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Для встановлення особи, складання відповідних документів, з’ясування усіх обставин події та для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчо-оперативна група доправила порушника до Вишнівського відділення поліції.

    З’ясувалось, що пошкодив флагшток 45-річний громадянин Російської Федерації, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Іноземець має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

    «Порушник при спілкуванні з поліцейськими поводив себе неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов на коридор за природніми потребами, зненацька він виплигнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чолов’яга пояснив свій «політ», що для нього просто грає гучно музика. Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. «Стрибуна» доправили до лікарні з забійними травмами тіла», - розповіли в поліції.

    Відносно правопорушника працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

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    Під Києвом росіянин зірвав прапор українських націоналістів біля пам’ятника
    Під Києвом росіянин зірвав прапор українських націоналістів біля пам’ятника

    Наразі до Державної міграційної служби готується клопотання про скасування іноземцю посвідки на тимчасове проживання, видворення його з країни із забороною подальшого в’їзду до України.

    Керівництвом поліції Київщини доручено працівникам інспекції по особовому складу провести службове розслідування.

    Національна поліція України Росія прапор Київщина розслідування порушник
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