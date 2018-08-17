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    Думки вголос

    Весільний Путін та ганебна поведінка міністра закордонних справ Австрії

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    • Розсилка
    Карін Кнайсель - Весільний Путін та ганебна поведінка міністра закордонних справ Австрії
    Карін Кнайсель

    Карін Кнайсель відмінно знає What is Mr.Putin, і все одно запрошує його на своє весілля

    Мовою оригіналу

    Как бы это не стало модой, приглашать Путина на свадьбы в Европу. Почин Карины Кнайсель, Министра иностранных дел Австрии может стать «заразительным». Эдакая вишенка на большом свадебном торте - русский Президент.

    А если говорить серьезно, то совершенно частное приглашение совершенно государственного лица одной из стран ЕС, благоденствующей, не платя взносы, под зонтиком НАТО, приглашение, сделанное русскому автократору, агрессору в Украине, Грузии, лично или косвенно виновному в уничтожении сотен тысяч сирийцев и в волне беженцев с Ближнего Востока в Европу, человеку, убившему в Англии своего бывшего коллегу полонием и пытающемуся убивать других «коллег», человеку, приказавшему вмешиваться в демократический процесс по всему миру - приглашение этому человеку на свадьбу Министра иностранных дел Австрии - аморальный и оскорбительный поступок. Он оскорбителен для Европы, для стран НАТО. Тем более он оскорбителен для многих граждан России, не без оснований полагающих, что Путин и его друзья просто ограбили российский народ, и держат его под пятой ВЧК-НКВД-ФСБ, чтобы он не отобрал у них награбленное.

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    Если бы Карин Кнайсель была простой фермершей из Штирии, ей было бы простительно не знать всего этого. Но министр иностранных дел, и, к тому же столь образованный, безусловно всё это знает. Она знает отлично What is Mr.Putin, и зная, приглашает его.

    ТАК ЧТО КАРИН КНАЙСЕЛЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОЗНАТЕЛЬНО НАНОСЯТ ОСКОРБЛЕНИЕ МИЛЛИОНАМ ЕВРОПЕЙЦЕВ И МИЛЛИОНАМ РУССКИХ ЛЮДЕЙ.

    ПОВЕДЕНИЕ МИНИСТРА КНАЙСЕЛЬ ПОСТЫДНО.

    Джерело: блог Андрія Зубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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