Угода з Сатаною. Що пропонують деякі західні вчені політики своїм урядам

Нині весь демократичний світ консолідований у протистоянні архаїчної путінської агресії

Група добре відомих британських та американських дипломатів, політиків та науковців закликала свої уряди погодитися на вимоги Путіна та перекроїти карту України йому на догоду. Джек Метлок, Ентоні Брентон, лорд Роберт Скідельскі, князь Анатолій Лівен, Річард Саква, Крістофер Грінвілл, Прауд, Томас Фазі.

Вони посилаються на Московський договір березня 1940 між Фінляндією і Сталіним. Тоді ціною територіальних поступок Фінляндія набула миру і зберегла свою демократію. Порівняння брехливо. Цей світ був перепочинком. У 1941 р. почалася Війна продовження, що тривала до 1944 р. І, головне, нинішній політичний контекст зовсім відмінний від того часу. Тоді диктатори рвали Європу та Азію на частини та Англо-саксонські демократії насилу протистояли їм, вимушено укладаючи союзи з сатаною (за словами Черчілля).

Нині весь демократичний світ консолідований у протистоянні архаїчної путінської агресії, що спізнилася на вік. Цю витівку божевільного тирана треба припинити і в жодному разі не повертати світ знову до насильницького перекроювання карти Європи, яке, як і в 1939, ставить мир на межу нової загальної війни.

Це добре розуміє російська опозиція. Нам не потрібно жодної п'яди чужої землі, у тому числі й української. Ні Крим, ні Донбас. У нас своєї землі більш ніж достатньо.

Англо-саксонські дипломати зажадавши віддати українські землі Путіну, думають не про народи Росії і про їхні інтереси, яким об'єктивно потрібні непорушні кордони для спокійного мирного життя, а виключно потурають хижацтву Путіна, бажаючи умиротворити агресора – справа і неможлива, і марна.

Ці дипломати та вчені, з деякими з яких я знайомий особисто, такою пропозицією знову укласти союз із сатаною, зганьбили себе, хоч би якими мотивами вони керувалися.