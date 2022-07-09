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    Думки вголос

    Відставка Бориса Джонсона: брехня і моральний цинізм

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

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    Британські урядовці відмовилися працювати з Борисом Джонсоном - Відставка Бориса Джонсона: брехня і моральний цинізм
    Британські урядовці відмовилися працювати з Борисом Джонсоном

    Ті в російській владі, хто зловтішається через відставку Джонсона, повинні приміряти на себе звинувачення, пред'явлені йому

    Мовою оригіналу

    Премьер министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Ушел потому, что члены правительства отказались с ним работать – один за другим полсотни министров. Причина такого невероятного события в трехсотлетней истории британского партийного парламентаризма вовсе не в том, что политический курс премьер министра вдруг перестал нравиться его коллегам по партии. Какой был курс – такой и остался. Самостоятельность Британии вне ЕС, активное членство в НАТО, поддержка Украины, противостояние авантюристической политике Путина – вот главные черты политики нынешних Тори. И ни одна из них не побудила никого из министров уйти в отставку.

    Обрушение Бориса Джонсона связано с иным. С особенностями его личного поведения. С его постоянной ложью в лицо, с его двойными стандартами – что нельзя народу можно ему, скажем вечеринки во время пандемии и общение с генералами КГБ, если они хорошие парни и все понимают. Именно его нравственный релятивизм и ложь заставили отвернуться от Джонсона его соратников по партии и большинство граждан Великобритании. Британцы уважают себя, и потому не прощают, когда политики ими избранные, им лгут и скрывают от них неблаговидные поступки.

    Сравнивая мотивы отставки британского премьера с нормами нашей домашней политической жизни сразу становится ясно, какая пропасть лежит между сознанием англо-саксов и послесоветских людей. Для нас солгать – чепуха. Сказать, что пятимесячная война в Украине это только милая шутка, а серьезные действия ещё и не начинались, сказать так после того как погибли десятки тысяч людей, а беженцев – многие миллионы – это повод не для отставки, а для гордости. Мы знаем, что наши страны разворовываются политиками, силовиками и олигархами, что народ обманывают на каждом шагу непонятно как разбогатевшие люди, а народ в восторге от лжи из телевизора и на свое нищенство, свою окраденность внимания не обращает. Сегодня их там нет, завтра они там есть – ну и что? Примеры каждый додумает сам. А вывод прост. Только когда в наших странах за ложь, воровство и нравственное свинство политиков будут гнать взашей, только тогда наши народы получат шанс жить достойно. Никакие политические модели ничего не изменят до тех пор, пока уважение к себе из разговора собутыльников не перейдет в общественную сферу. И те в русской власти, кто злорадствуют по поводу отставки Джонсона, должны примерить на себя обвинения, предъявленные ему. Да и те кто вне власти, должны, пожалуй, сделать то же самое.

    Читайте також: Борис Джонсон пішов у відставку. Чого тепер чекати Україні?

    Джерело: блог Андрія Зубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Відставка Бориса Джонсона: брехня і моральний цинізм