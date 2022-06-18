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    Думки вголос

    Україна через російську агресію опинилася в центрі цивілізованого світу

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

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    Відвідати Україну найвідоміші західні політики вважають для себе честю - Україна через російську агресію опинилася в центрі цивілізованого світу
    Відвідати Україну найвідоміші західні політики вважають для себе честю

    Путін добровільно залишився без усього розвиненого світу

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    На Петербургском экономическом форуме печаль. Окно в Европу заколочено. Славные годы, когда самые видные политики и безнесмены приезжали в Петров град, далеко в прошлом. Теперь на берегах Невы немного гостей, разве что китайцы, да афганские талибы. Цивилизованный мир не желает общаться с варварской страной, устроившей в сердце Европы полномасштабную войну после 75 лет мира. То, что происходит – похуже чем в коммунистические времена, даже хуже, чем во времена Олимпиады Леонидовны 1980 г. Как быстро и сколь решительно вырублена Россия из мирового сообщества. Официальные пропагандисты режима пыжатся и надувают щеки, но выглядит это бесконечно жалкими потугами на величие.

    В такой изоляции Россия не была никогда за всю свою историю, разве что в годы Схизмы 15-начала 16 веков. Да и то не так безнадежно. Достойный итог 22 летнего правления Владимира Путина. Правления, как оказалось, глубоко непрофессионального, авантюристического, безответственного даже по советским меркам. Пресловутый «волюнтаризм» Хрущева в сравнении с этим – верх государственной мудрости.

    Российская империя всегда существовала в Концерте Держав, Россия большевицкая уже в Рапалло прорвала изоляцию и всеми силами старалась вновь войти в этот Концерт, правда за спиной, как и пристало бандиту, действуя Коминтерном. Хрущев договаривался с президентом Эйзенхауэром, Брежнев подписывал Хельсинские соглашения и уже в старческом слабоумии согласился на Афган.

    Путин добровольно остался без всего развитого мира. Даже Китай его боится и сторонится, даже Иран. Достойный финал. Пируем «на просторе» за пустым столом...

    А вот в Киев действительно жалуют все флаги. И это несмотря на опасность российских ракетных обстрелов. Президенты и премьеры соглашаются пересесть из привычного авиалайнера в дедовский поезд, чтобы достичь Киева, пожать руку президенту Зеленскому, пройти по изувеченным Буче, Ирпеню. Как раз, когда скучно и безлюдно проходит Петербургский форум, четыре главы европейских государств находятся в Киеве. А министр обороны Украины ведет переговоры в Брюсселе. Посетить Украину самые видные западные политики считают для себя честью. Украина из-за российской агрессии оказалась в центре цивилизованного мира, а Россия из-за той же агрессии – за пределами цивилизации.

    Вот урок, преподанный и нам, и всем иным, потенциальным, охотникам жить не по правилам человеческого общежития. Будете кусать свои языки от того, что царство зверя стало мрачным... Пророчество Иоаннова Откровения сбывается.

    Джерело: блог Андрія Зубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Іран війна Китай путін Україна окупація #stoprussia
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    Україна через російську агресію опинилася в центрі цивілізованого світу