Більшість світу хоче припинити війну та показово покарати агресора

Там, де гинуть і страждають мільйони людей, для гри немає місця

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Посол России в США в ответ на новый пакет американских санкций, разрушающих российскую военную промышленность и запрещающих закупки российского золота, заявил, что «США нарушают правила игры».

Слово «игра», «правила игры» часто звучали в журналистских материалах и, порой, из уст государственных деятелей и дипломатов. Но теперь эта фигура речи в политическом контексте – явный анахронизм.

Игры закончились 24 февраля 2022 года. Началась суровая военная жизнь. Там, где по злобной человеческой воле развязана война, где гибнут и страдают миллионы людей – для игры нет места.

Действия Антигитлеровской коалиции в 1939-45 гг. меньше всего были игрой. Это была тяжкая борьба за право на жизнь и свободу. Борьба завершилась безоговорочной победой над нацистским злом. И для тех, кто убил сам себя в Рейхсканцелярии, и для тех, кто оказался на скамьях подсудимых в Нюрнберге – та война не была игрой.

То, что происходит в мире сейчас – тоже не игра. Дипломат Анатолий Антонов должен это осознать со всей ясностью. Он представляет страну, совершившую агрессию и ведущую жестокую войну на пространствах независимого и суверенного государства.

Большая часть мира преисполнена желания эту войну прекратить, агрессора примерно наказать, предпосылки новых войн в этой части мира искоренить также решительно, как они были искоренены в Западной Европе после 1945 года.

Политические игры закончились четыре месяца назад. Ныне за восстановление мира идет жестокая борьба, в которую так или иначе вовлечено всё почти человечество. И действия США, их санкционная политика – мощное оружие в этой борьбе за право на жизнь и свободу. Послу Антонову следует понимать это, как и то, какую сторону он избрал в нынешней борьбе и что будет из этого следовать. Все предельно серьезно. Никакой игры.

Джерело: блог Андрія Зубова

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