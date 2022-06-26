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    Думки вголос

    Росія хоче організувати всесвітній Голодомор

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    •  glavcom.ua
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    Знову російська влада відтворює найжахливіші вчинки своїх попередників - Росія хоче організувати всесвітній Голодомор
    Знову російська влада відтворює найжахливіші вчинки своїх попередників

    Зло саме оголосило себе злом

    Мовою оригіналу

    Начальник RT г-жа Симонян объявила, как сообщает Радио Свобода, что голод, вызванный блокадой Россией экспорта украинского зерна, заставит мир отменить санкции, чтобы не допустить страшных последствий отсутствия пищи, особенно в бедных странах. 20 миллионов тонн пшеницы и ячменя, находящихся в зернохранилищах Украины могут спасти сотни миллионов голодных в Африке и Азии. Но доступ к нему закрыт русской военной силой.

    Вновь нынешняя власть воспроизводит самые ужасные деяния своих предшественников – большевиков-чекистов. Голодом и перспективой мучительной смерти, как и в 1921-22, 1932-33, 1946-47, она хочет принудить людей к покорности.

    Но если Сталин так принуждал, в моменты опасности для власти большевиков, своих граждан, то Путин тем же методом решил воспользоваться, в момент опасности для себя, чтобы принудить весь мир, используя человеколюбие развитых стран и ужас стран развивающихся. А RT цинично объявляет об этом человечеству.

    Тогда большевики пытались всячески скрывать ими созданный голод, особенно в 1930-40-е годы. Теперь своей предельной бесчеловечностью они кичатся и кричат о ней на весь мир устами г-жи Симонян. Маска сброшена. Зло само объявило себя злом, человеконенавистничество – человеконенавистничеством. Мучительно, что это зло и человеконенавистничество моей страны, творящееся и от моего имени.

    Джерело: блог Андрія Зубова

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна СРСР окупація Йосип Сталін #stoprussia
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    Росія хоче організувати всесвітній Голодомор