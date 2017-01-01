Адвокат підтвердив затримання заступника голови Запорізької облради

У прокуратурі Харківської області інформацію про затримання Марченка поки що не коментують

Харківські правоохоронці затримали заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Сергій Барбашин. Інформацію про затримання підтвердила також речниця міської організації партії «Самопоміч», членом якої є Владислав Марченко. [READ_MORE] У прокуратурі



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Заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко

У прокуратурі Харківської області інформацію про затримання Марченка поки що не коментують

Харківські правоохоронці затримали заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Сергій Барбашин.

Інформацію про затримання підтвердила також речниця міської організації партії «Самопоміч», членом якої є Владислав Марченко.

У прокуратурі Харківської області інформацію про затримання поки що не коментують і обіцяють найближчим часом оприлюднити заяву.

Інформації щодо затримання працівників запорізької мерії наразі немає.

«Ведуться лише слідчі дії. Жодних звинувачень не пред’явили, тобто є ухвала про проведення слідчих дій, звинувачень правоохоронці не пред’являли нікому», – повідомив Радіо Свобода керівник прес-служби міського голови Запоріжжя Андрій Ковальський.

Також міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на свої офіційній сторінці в Facebook оприлюднив повідомлення про те, що мерія міста продовжує працювати у штатному режимі.

21 грудня харківська прокуратура проводить обшуки у запорізьких чиновників у рамках розслідування за фактом привласнення майна за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). Силовики проводять обшуки за кількома десятками адрес проживання запорізьких чиновників.

За інформацією ЗМІ, відомо, що обшуки пройшли у заступника мера Анатолія Пустоварова, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка.

Зазначимо, що Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні, 20 березня співробітники Департаменту по захисту економіки Національної поліції України вручили чиновнику підозру про корупцію. Марченка звинувачували у конфлікті інтересів у питанні реструктуризації підрозділів обласної ради, яка проходила в 2016 році.

Раніше голова фракції «Самопоміч» у ВР Олег Березюк заявив про арешт керівника обласної ланки партії Владислава Марченка і керівника міської фракції політсили в Запоріжжі Дарії Трюхан.