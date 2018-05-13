Адвокат Штепи: рішення Європейського суду може з’явитися раніше, ніж рішення національного суду

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Неля Штепа

Екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення

Рішення Європейського суду щодо справи скандальної екс-мера Слов’янська Нелі Штепи може з’явитися раніше, ніж рішення національного суду. Про це повідомив повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін у інтерв’ю «Главкому».

«У певних категоріях справ, там де найбільш кричущі порушення, Європейський суд може ухвалювати рішення впродовж, наприклад, двох років. Основне те, що такі справи розглядають швидше ніж справи, у яких порушено свободу слова або щодо захисту права власності, права на повагу до приватного та сімейного життя. Щодо «справи Штепи», то у ній є порушення права на свободу, порушення статті 3 (Конвенції про захист прав людини та основних свобод), у якій ідеться про застосування катувань, тортур, приниження гідності особи. Це значно серйозніші порушення прав людини, які розглядаються у пріоритетному порядку», - пояснив Шадрін.

Як відомо, Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи щодо екс-мера Слов’янська Нелі Штепина 1 червня 2018 року.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Новий адвокат Надії Савченко: Душ раз на тиждень – це нелюдське поводження, яке межує з тортурами