Розгляд справи Штепи суд переніс на 1 червня

Сьогодні засідання не відбулося

Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи щодо екс-мера Слов’янська Нелі Штепи на 1 червня 2018 року, передає прес-служба прокуратури Харківської області. «Сьогодні засідання не відбулося. Причина — одна суддя з колегії перебуває у відпустці. Засідання перенесли на 1.06.2018



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Неля Штепа

Сьогодні засідання не відбулося

Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи щодо екс-мера Слов’янська Нелі Штепи на 1 червня 2018 року, передає прес-служба прокуратури Харківської області.

«Сьогодні засідання не відбулося. Причина — одна суддя з колегії перебуває у відпустці. Засідання перенесли на 1.06.2018 14.00», — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, Апеляційний суд Харківської області вирішив, що кримінальне провадження щодо Штепи розглядатиме Орджонікідзевський районний суд Харкова.

Нагадаємо, 11 січня дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід у справі екс-мера Слов’янська.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.