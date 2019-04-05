Апеляційний суд відхилив справу Зайцевої і Дронова



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Олена Зайцева та Геннадій Дронов

У суді повідомили, що «існують обставини», які перешкоджають відкриттю апеляційного провадження

У Харківському апеляційному суді повернули справу про смертельну ДТП, винуватцями якої стали Олена Зайцева і Геннадій Дронов, у Київський райсуд Харкова.

Про це «Укрінформу» повідомила прес-секретар Харківського апеляційного суду Євгена Бондаренко.

За її словами, існують обставини, які перешкоджають відкриттю апеляційного провадження.

«Суддя Харківського апеляційного суду Володимир Протасов постановив ухвалу про повернення матеріалів кримінального провадження стосовно Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до Київського районного суду міста Харкова для виконання вимог закону в частині забезпечення права учасників на ознайомлення з матеріалами справи. Зокрема, щоб із ними повністю могла ознайомитися обвинувачена Олена Зайцева», - зазначила Бондаренко.

За її словами, під час перевірки апеляційних скарг встановлено обставини, які перешкоджають відкриттю апеляційного провадження.

«Наприклад, обвинуваченою Оленою Зайцевою після оголошення вироку районним судом було подано заяву про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Як встановлено судом апеляційної інстанції, у матеріалах справи є відомості про її часткове ознайомлення тільки з першим томом, тоді як справа складається із тринадцяти томів», - пояснила прес-секретар.

Як відомо, 1 квітня справа Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у смертельній ДТП у Харкові, надійшла до апеляційного суду.

Нагадаємо, визнана судом винною у смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева та її адвокат Юлія Плетньова надіслали 26 березня до суду апеляційні скаргина вирок Київського районного суду Харкова.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.