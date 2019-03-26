Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію



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Раніше Олена Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП

Апеляційну скаргу подала адвокат засудженої Юлія Плетньова

Засуджена до 10 років позбавлення волі Олена Зайцева оскаржила вирок суду.

Про це керівник апарату Київського райсуду Наталія Бардіна розповіла UA: Харків.

Визнана судом винною у смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева та її адвокат Юлія Плетньова надіслали 26 березня до суду апеляційні скарги на вирок Київського районного суду Харкова.

За словами Бардіної, тепер цю скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова.

Адвокатка Юлія Плетньова від сьогодні представляє інтереси Олени Зайцевої. Апеляційну скаргу захисниця поки не коментує. Деталі пообіцяла озвучити за кілька днів. Раніше інтереси Олени Зайцевої в суді представляли адвокати Юлія Козир та Євген Мельниченко.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.