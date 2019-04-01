Смертельна ДТП у Харкові: справа Зайцевої та Дронова надійшла до апеляційного суду



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Олена Зайцева та Геннадій Дронов

В провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Генадія Дронова

Справа Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у смертельній ДТП у Харкові, надійшла до апеляційного суду.

Про це повідомляється на сайті «Судова влада України».

«1 квітня 2019 року в провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Генадія Дронова за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова», - йдеться у повідомленні.

Згідно з протоколом автоматичного розподілу судових справ до складу колегії суддів, які будуть розглядати справу, увійшли Олена Грошева і Вікторія Яковлєва. Головою у справі призначено суддю Володимира Протасова.

Нагадаємо, визнана судом винною у смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева та її адвокат Юлія Плетньова надіслали 26 березня до суду апеляційні скарги на вирок Київського районного суду Харкова.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.