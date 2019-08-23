Батько Гандзюк заявив про «чергову зраду прокуратури»



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Батько вбитої активістки Віктор Гандзюк

На думку Віктора Гандзюка, суди над підозрюваними у вбивстві його дочки свідомо затягують

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк висловив невдоволення тим, що відбувається навколо справи його дочки після неявки обвинуваченого Ігоря Павловського на засідання.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку батька Гандзюк, суди над підозрюваними у вбивстві його дочки свідомо затягують, щоб таким чином поступово розвалити справу.

«Просто так вигідно. Щоб втомилися ходити. І активісти. І преса. Щоб вирішити все потай. Щоб розвалити все остаточно», - написав Віктор Гандзюк.

«Суд перенесено на жовтень, коли в Україну повернеться адвокат. Чергове «призупинення» в справі. Чергова зрада прокуратури», - написав батько.

Раніше розгляд справи загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк перенесли до Одеси. Однак підготовче засідання, призначене на 16 серпня, не відбулося.

6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

Луценко також повідомив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

У свою чергу 15 серпня адвокат Андрій Мурашкін повідомив, що Олексія Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.