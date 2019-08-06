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    Вбивство Гандзюк: Спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією кримінального авторитета Левіна

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    <span>Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року</span> - Вбивство Гандзюк: Спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією кримінального авторитета Левіна
    Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року

    Луценко: Не тільки українські правоохоронні органи, а й спецслужби наших країн-союзників зараз займаються тим, щоб підозрюваного Москаленка в рамках рішення Інтерполу затримати й екстрадувати в Україну

    Українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це на брифінгу сказав генеральний прокурор Юрій Луценко.

    «Не тільки українські правоохоронні органи, а й спецслужби наших країн-союзників зараз займаються тим, щоб його в рамках рішення Інтерполу затримати й екстрадувати в Україну. Вважаю, що це цілком можливо, судячи з тієї інформації, яку ми маємо», - зазначив він.

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    Більше інформації щодо затримання Левіна генпрокурор не озвучив.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

    У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.

    Як повідомлялось, СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні підозрюваного, який втік за кордон.

    Джерело: Українські новини

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