Луценко заявив, що ГПУ завершить розслідування щодо Мангера до кінця тижня



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Владислав Мангер

Незабаром Мангер розпочне ознайомлення з матеріалами звинувачення

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня. Про це він сказав у відеокоментарі у справі про вбивство Гандзюк, опублікованому в Facebook.

Після завершення досудового розслідування Мангер розпочне ознайомлення з матеріалами звинувачення.

«До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового розслідування та почне знайомитися з матеріалами звинувачення, після чого теж піде в суд», - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна. Зазначалося, що ГПУ зупинила слідство 16 липня.

Раніше в прокуратурі зазначили, що зупинили розслідування через розшук Левіна та через запити про міжнародно-правову допомогу для міжнародного співробітництва. У ГПУ заявили, що кримінальне провадження щодо Мангера і Левіна виділено в окреме і зупинено.

Також нагадаємо, що Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським і направила в суд обвинувальний акт. Його більше не вважають можливим організатором.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що фігурант справи щодо вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушував умов запобіжного заходу, бо він у нього закінчився.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозювали в організації замаху на Катерину Гандзюк. 26 квітня суд відпустив його під домашній арешт.

Як відомо, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.