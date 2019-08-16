Розгляд справи Гандзюк перенесли до Одеси



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Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року

Наступне засідання призначене на 22 серпня

Розгляд справи загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк перенесли до Одеси. Однак підготовче засідання, призначене на 16 серпня, не відбулося.

Про це повідомляє «Думська».

«Провадження, яке розглядатиме Приморський суд Одеси, стосується фігуранта Ігоря Павловського, якого звинувачують у приховуванні тяжкого злочину. Родичі загиблої подали клопотання про визнання їх потерпілими у цій справі. Однак ні прокурор, ні підозрюваний до суду не з'явилися. Наступне засідання призначене на 22 серпня», - йдеться у повідомленні.

За словами батька Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка, «тактика Павловського і адвоката така, що необхідно всіляко впливати на те, аби судові засідання не проводилися доти, поки всім це не набридне, і сюди перестануть ходити активісти, журналісти, потерпілі».

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

Луценко також повідомив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

У свою чергу 15 серпня адвокат Андрій Мурашкін повідомив, що Олексія Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.