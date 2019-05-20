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    Організатора нападу на Гандзюк Левіна оголосять у міжнародний розшук

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    <span>Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року</span> - Організатора нападу на Гандзюк Левіна оголосять у міжнародний розшук
    Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року

    20 травня винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що потягнуло за собою смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк, розблоковано.

    Про це 20 травня повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

    «Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - написала Сарган.

    За її словами, повний текст ухвали буде надано 23.05.2019 о 15.00. Ухвала набере чинності через 5 днів.

    «Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. Левін буде оголошений в міжнародний розшук», - зазначила Сарган.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

    ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше  повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

    7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

    Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство Гандзюк. Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.

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