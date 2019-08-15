Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили – адвокат



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Європейські правоохоронці дозволили українським колегам провести бесіду з Левіним, повідомив адвокат Андрій Мурашкін

Поліграф підтвердив, що Левін відношення до нападу на Гандзюк не має, повідомив адвокат Андрій Мурашкін

Олексія Левіна, який є підозрюваним у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, затримали за кордоном, але згодом відпустили.

Про це 15 серпня написав у Facebook адвокат Андрій Мурашкін.

За його даними, минулого тижня Левін був затриманий поліцією однієї з країн ЄС в рамках договору про надання правової допомоги з Україною.

«Відразу ж після затримання Левіна генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде пред'явлено звинувачення, і справу передадуть до суду. У свою чергу, Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця. Левін був допитаний і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направлений для проходження поліграфа. І поліграф підтвердив, що все сказане Левіним є чистою правдою, ніякого відношення до нападу на Катерину він не має», - написав адвокат.

Він повідомив, що європейські правоохоронці дозволили українським колегам провести бесіду з підозрюваним Левіним і запропонували подати запит на його екстрадицію.

«Однак, поговоривши з Левіним, українське СБУ повідомило, що не подаватиме документи на його екстрадицію - без пояснення причин. В результаті сторона, що його затримала, була змушена відпустити Олексія на свободу», - заявив Мурашкін.

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

Луценко заявив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.