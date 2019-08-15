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    Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили – адвокат

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    <p>Європейські правоохоронці дозволили українським колегам провести бесіду з Левіним, повідомив адвокат Андрій Мурашкін</p> - Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили – адвокат

    Європейські правоохоронці дозволили українським колегам провести бесіду з Левіним, повідомив адвокат Андрій Мурашкін

    Поліграф підтвердив, що Левін відношення до нападу на Гандзюк не має, повідомив адвокат Андрій Мурашкін

    Олексія Левіна, який є підозрюваним у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, затримали за кордоном, але згодом відпустили.

    Про це 15 серпня написав у Facebook адвокат Андрій Мурашкін.

    За його даними, минулого тижня Левін був затриманий поліцією однієї з країн ЄС в рамках договору про надання правової допомоги з Україною.

    «Відразу ж після затримання Левіна генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде пред'явлено звинувачення, і справу передадуть до суду. У свою чергу, Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця. Левін був допитаний і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направлений для проходження поліграфа. І поліграф підтвердив, що все сказане Левіним є чистою правдою, ніякого відношення до нападу на Катерину він не має», - написав адвокат.

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    Він повідомив, що європейські правоохоронці дозволили українським колегам провести бесіду з підозрюваним Левіним і запропонували подати запит на його екстрадицію.

    «Однак, поговоривши з Левіним, українське СБУ повідомило, що не подаватиме документи на його екстрадицію - без пояснення причин. В результаті сторона, що його затримала, була змушена відпустити Олексія на свободу», - заявив Мурашкін.

    Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

    Луценко заявив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка)підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

    Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

    У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.

     Читайте також: Вбивство так і не розкрите. Рік справі активістки Катерини Гандзюк 
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