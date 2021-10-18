Блокування місії ОБСЄ: Україна зробила заяву

Тиск на спостерігачів місії ОБСЄ у Донецьку – черговий елемент зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту

Російські терористи вимагають звільнення затриманого бойовика

Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Як повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – це елемент зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту.

«Нагадаю, що в вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк», аби унеможливити спостереження та приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України», – розповів Ніколенко.

Він нагадав, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ всією територією України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

«Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку», – додав дипломат.

Ніколенко зазначив, що Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».

Тим часом у «ДНР» тримають під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.

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