Блокування місії ОБСЄ: Україна зробила заяву
Російські терористи вимагають звільнення затриманого бойовика
Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Як повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – це елемент зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту.
«Нагадаю, що в вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк», аби унеможливити спостереження та приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України», – розповів Ніколенко.
Він нагадав, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ всією територією України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
«Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку», – додав дипломат.
Ніколенко зазначив, що Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.
Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».
Тим часом у «ДНР» тримають під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.