  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Блокування місії ОБСЄ: Україна зробила заяву

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тиск на спостерігачів місії ОБСЄ у Донецьку &ndash; черговий елемент зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту - Блокування місії ОБСЄ: Україна зробила заяву
    Тиск на спостерігачів місії ОБСЄ у Донецьку – черговий елемент зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту
    фото: ОБСЄ

    Російські терористи вимагають звільнення затриманого бойовика

    Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Як повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – це елемент зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту.

    «Нагадаю, що в вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк», аби унеможливити спостереження та приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України», – розповів Ніколенко.

    Він нагадав, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ всією територією України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

    «Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку», – додав дипломат.

    Ніколенко зазначив, що Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

    Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».

    Тим часом у «ДНР» тримають під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.

    Читайте також:


    Теги: МЗС ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ ЛНР війна Донецьк СЦКК Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блокування місії ОБСЄ: Україна зробила заяву