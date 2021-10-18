У «ДНР» тримають під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика

Криза почалася із затримання українськими військовими розвідника окупантів

17 жовтня у м. Горлівка (окупована частина Донецької області) бойовики так званої ДНР заблокували патрульну базу місії ОБСЄ, що розміщена в одному з місцевих готелів. Про це повідомляється у Оперативному звіті СММ ОБСЄ від 17 жовтня.

Повідомляється, що 17 жовтня о 16:03 ворота передової патрульної бази були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками «ДНР»), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили двох членів збройних формувань, що стояли поруч із машиною.

Власник готелю, де розташована передова патрульна база, повідомив співробітників СММ, що, згідно із наказом «міського голови Горлівки», їм не дозволяється полишати приміщення готелю.

Пізніше двоє чоловіків у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм заборонено залишати приміщення та територію готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

СММ ОБСЄ заявляють, що обмеження доступу до офісу і з нього розглядається як порушення таких імунітетів і привілеїв, а також відповідних зобов’язань тими, кому належить фактичний контроль.

На думку співзасновника «Східної правозахисної групи» Павла Лісянського, блокуванням передової бази ОБСЄ у Горлівці, де співробітників місії фактично «закрили під домашній арешт», НВФ «ДНР» демонструють свою некерованість міжнародним організаціям.

«Уявіть, що взагалі говорити про права простих жителів ОРДЛО, якщо НВФ «ДНР» обмежують у пересуванні місію ОБСЄ», – вважає правозахисник.

Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали на Донбасі озброєного російського бойовика, що здійснював розвідку українських позицій із пов’язками Спільного центру з контролю та координації.

Після цього бойовики почали вимагати звільнити свого представника, шантажуючи припиненням переговорів у Мінському форматі.

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