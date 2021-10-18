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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів

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    Втрат серед захисників України немає&nbsp; - Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів
    Втрат серед захисників України немає 
    фото: штаб ООС

    У напрямку Луганського російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів

    Бойовики упродовж 17 жовтня чотири рази порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Серед українських військових немає поранених чи загиблих. Про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.

    Бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів біля Луганського, а із гранатометів різних систем і стрілецької зброї — біля Талаківки.

    Неподалік Кримського вогонь бойовики відкривали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Також постраждали українські позиції біля Новозванівки – там обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Серед українських військових без втрат. У штабі зазначили, що відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

    Станом на 7:00 18 жовтня порушень на Донбасі не зафіксували.

    Тим часом Місія ОБСЄ продовжує роботу на окупованій Луганщині.

    Нагадаємо, ОБСЄ призупинила свою місію із моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить «акція протесту» окупантів.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина Донеччина обстріл Операція Об’єднаних сил
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    Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів