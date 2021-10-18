Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів
У напрямку Луганського російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів
Бойовики упродовж 17 жовтня чотири рази порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Серед українських військових немає поранених чи загиблих. Про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.
Бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів біля Луганського, а із гранатометів різних систем і стрілецької зброї — біля Талаківки.
Неподалік Кримського вогонь бойовики відкривали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Також постраждали українські позиції біля Новозванівки – там обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Серед українських військових без втрат. У штабі зазначили, що відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.
Станом на 7:00 18 жовтня порушень на Донбасі не зафіксували.
Тим часом Місія ОБСЄ продовжує роботу на окупованій Луганщині.
Нагадаємо, ОБСЄ призупинила свою місію із моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить «акція протесту» окупантів.