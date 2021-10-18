Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів

Неподалік Кримського вогонь бойовики відкривали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також постраждали українські позиції біля Новозванівки – там обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Серед українських військових без втрат. У штабі зазначили, що відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.