Місія ОБСЄ продовжує роботу на окупованій Луганщині

В організації закликали сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів

Попри припинення роботи в окупованому Донецьку, СММ ОБСЄ продовжує свою діяльність у непідконтрольній українській владі частині Луганської області. Про це йдеться у відповіді пресслужби ОБСЄ на запит телеканалу «Дом».

«У зв'язку з протестом напроти готелю, де в непідконтрольному урядові Донецьку проживають члени Місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується згідно з мандатом Місії», – зазначили у пресслужбі ОБСЄ.

При цьому в організації закликали сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів. А також нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні, яка діє відповідно до принципів неупередженості та прозорості, доручено встановлювати факти та інформувати про них.

«Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на вебсайті ОБСЄ», – резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, ОБСЄ призупинила свою місію із моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить «акція протесту» окупантів.

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