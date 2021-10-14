СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»

Андрій Косяк у 2014 році вступив до лав бандформування «Брянка СРСР»

Затриманий найманець родом з Алчевська, підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році

Служба безпеки України опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі Андрія Косяка – бойовика так званої «Луганської народної республіки». Найманець росіян проводив розвідку позицій Збройних сил, повідомляє СБУ.

На допиті чоловік підтвердив, що є співробітником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів.

За даними СБУ, Косяк на лінії розмежування біля КПВВ «Золоте» порушив домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи, оскільки мав забезпечувати розмінування ділянки для відкриття пункту пропуску.

Затриманий є учасником одного з підрозділів «шостої окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР». Є уродженцем Алчевська, підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році.

СБУ зазначає, що в 2014 році Косяк вступив до лав бандформування «Брянка СРСР», згодом був закріплений за мінометним взводом і брав активну участь в опорі силам АТО/ООС. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

При затриманні бойовик мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток і посвідчення СЦКК. Зазначимо, окупанти наполягають, що чоловік не був озброєний.

Затриманому повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.