  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій&nbsp;Косяк у&nbsp;2014 році&nbsp;вступив до лав бандформування &laquo;Брянка СРСР&raquo; - СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    Андрій Косяк у 2014 році вступив до лав бандформування «Брянка СРСР»
    фото: СБУ

    Затриманий найманець родом з Алчевська, підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році

    Служба безпеки України опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі Андрія Косяка – бойовика так званої «Луганської народної республіки». Найманець росіян проводив розвідку позицій Збройних сил, повідомляє СБУ.

    На допиті чоловік підтвердив, що є співробітником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів.

    За даними СБУ, Косяк на лінії розмежування біля КПВВ «Золоте» порушив домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи, оскільки мав забезпечувати розмінування ділянки для відкриття пункту пропуску.

    Затриманий є учасником одного з підрозділів «шостої окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР». Є уродженцем Алчевська, підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»

    СБУ зазначає, що в 2014 році Косяк вступив до лав бандформування «Брянка СРСР», згодом був закріплений за мінометним взводом і брав активну участь в опорі силам АТО/ООС. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

    При затриманні бойовик мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток і посвідчення СЦКК. Зазначимо, окупанти наполягають, що чоловік не був озброєний.

    Затриманому повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі СБУ Луганщина ЛНР війна розмінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»