Відео затримання озброєного терориста «ЛНР» потрапило у мережу

У затриманого бойовика була з собою зброя, хоча терористи стверджують, що Косяк був «представником СЦКК»

У мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. Як пишуть російські ЗМІ, він був так званим представником «ЛНР» у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню. Запис опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

На відео затриманого кладуть обличчям на землю та починають розпитувати.

На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без нього стрьомно».

«Російська пропаганда представляє його, як «неозброєного представника СЦКК «ЛНР», проти якого українські військові застосували зброю». Ці кадрі доводять – по-перше, бойовик був озброєний. В нього вилучили зброю, якої в спостерігача СЦКК бути не може. І, взагалі, «СЦКК ЛНР» не існує. Згідно з домовленостями, в Спільний центр контролю та координації можуть входити лише представники України та Росії. По-друге, ніхто проти Косяка силу не застосовував. Він добровільно здався та виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео», – написав журналіст.

Цаплієнко додав, що Косяк «трохи збрехав», назвавшись рядовим, хоча мав при собі посвідчення офіцера та погони лейтенанта.

«З подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної «СЦКК «ЛНР», а, таким чином, визнає й «ЛНР», як сторону перемовин. Такий от хитрий план», – пояснив журналіст.

14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР».

За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області, уточнив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.



Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк як «представник СЦКК» входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Тим часом у «ДНР» тримають під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.

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