ОБСЄ призупиняє моніторингову місію на Донбасі – ЗМІ

Через протести на окупованих територіях місія ОБСЄ не може виконувати свою роботу

Представники місії змушені припинити роботу через протести окупантів

ОБСЄ призупинила свою місію із моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить «акція протесту» окупантів, повідомляє Reuters.

«Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції», – заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

При цьому він додав, спостерігачі поки не відчувають загрозу з боку «протестувальників».

Зазначимо, що учасники так званої акції протесту, вочевидь інспірованої окупаційною владою, блокують виходи з готелю Park Inn, де базується одне з представництв Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Вони вимагають звільнення бойовика «ЛНР» Андрія Косяка, затриманого українськими силовиками на Луганщині.

До слова, раніше лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки та стабільності в регіоні відповідальності Організації.

Нагадаємо, у вересні ОБСЄ заявила, що ситуація на Донбасі в області безпеки нестабільна. Таку заяву зробив представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

Після зустрічей ТКГ і її робочих груп Кіннунен зробив заяви, щодо ситуації з безпекою на Донбасі. Відзначається, що ситуація в області безпеки нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню в цьому місяці.