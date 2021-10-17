  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    ОБСЄ призупиняє моніторингову місію на Донбасі – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через протести на окупованих територіях місія ОБСЄ не може виконувати свою роботу - ОБСЄ призупиняє моніторингову місію на Донбасі – ЗМІ
    Через протести на окупованих територіях місія ОБСЄ не може виконувати свою роботу
    фото з відкритих джерел

    Представники місії змушені припинити роботу через протести окупантів

    ОБСЄ призупинила свою місію із моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить «акція протесту» окупантів, повідомляє Reuters.

    «Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції», – заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

    При цьому він додав, спостерігачі поки не відчувають загрозу з боку «протестувальників».

    Зазначимо, що учасники так званої акції протесту, вочевидь інспірованої окупаційною владою, блокують виходи з готелю Park Inn, де базується одне з представництв Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Вони вимагають звільнення бойовика «ЛНР» Андрія Косяка, затриманого українськими силовиками на Луганщині.

    До слова, раніше лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки та стабільності в регіоні відповідальності Організації.

    Нагадаємо, у вересні ОБСЄ заявила, що ситуація на Донбасі в області безпеки нестабільна. Таку заяву зробив представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

    Після зустрічей ТКГ і її робочих груп Кіннунен зробив заяви, щодо ситуації з безпекою на Донбасі. Відзначається, що ситуація в області безпеки нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню в цьому місяці.

    Читайте також: СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР»
    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗМІ Донбас СБУ ЛНР акція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ОБСЄ призупиняє моніторингову місію на Донбасі – ЗМІ