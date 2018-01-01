Бойовик з Горлівки добровільно здався українським правоохоронцям

Наразі чоловік співпрацює з Національною поліцією

28–річний житель окупованої Горлівки виїхав до Слов’янська, аби розпочати мирне життя за межами псевдореспубліки. Про це повідомляє Національна поліція Донеччини. Як зазначається, колишній учасник незаконних збройних формувань чергував на блокпостах терористів у Слов’янську та входив до складу горлівського



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Наразі чоловік співпрацює з Національною поліцією

28–річний житель окупованої Горлівки виїхав до Слов’янська, аби розпочати мирне життя за межами псевдореспубліки. Про це повідомляє Національна поліція Донеччини.

Як зазначається, колишній учасник незаконних збройних формувань чергував на блокпостах терористів у Слов’янську та входив до складу горлівського розвідувального батальйону. Наразі чоловік співпрацює з поліцією.

«Шансом на життя без тюрми скористався ще один бойовик. Найманець розповів поліцейським, що навесні 2014 року у Горлівці через дрібне порушення потрапив на очі бойовикам, які посадили його "до ями". За три дні йому запропонували службу на "нову владу" (або подальше ув'язнення), а коли він погодився, вивезли у невідомому напрямку — як потім з'ясувалось, до Слов'янська», — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Відносно учасника НЗФ відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності».

Тільки після того, як пройде перевірка і буде встановлено, що на час перебування у лавах «ДНР» підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковано на ч. 6 ст. 260 КК України, згідно з якою чоловік має шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності.