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    Кримінал

    ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області

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    Правоохоронець вимагав та одержав три тисячі доларів США від громадянина за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу - ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області
    Правоохоронець вимагав та одержав три тисячі доларів США від громадянина за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу

    Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

    Слідчі теруправління ДБР у Львові затримали начальника одного з відділів Головного управління Нацполіції у Волинській області за вимагання і одержання хабаря.

    Про це повідомляє ДБР.

    «Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції України у Волинській області за вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та одержав три тисячі доларів США від громадянина за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу.

    Правоохоронця затримано під час одержання неправомірної вигоди.

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    ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області
    ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області
    ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області за сприяння прокурора Волинської області.

    У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, керівника держпідприємства затримано на хабарі на пів мільйона гривень.

    Як повідомлялося, суд продовжив нічний домашній арешт ексзаступниці голови Міграційної служби Пімаховій.

    прокуратура Львівщина арешт Волинська область
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