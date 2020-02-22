ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області



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Правоохоронець вимагав та одержав три тисячі доларів США від громадянина за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Слідчі теруправління ДБР у Львові затримали начальника одного з відділів Головного управління Нацполіції у Волинській області за вимагання і одержання хабаря.

Про це повідомляє ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції України у Волинській області за вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та одержав три тисячі доларів США від громадянина за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу.

Правоохоронця затримано під час одержання неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області за сприяння прокурора Волинської області.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, керівника держпідприємства затримано на хабарі на пів мільйона гривень.

Як повідомлялося, суд продовжив нічний домашній арешт ексзаступниці голови Міграційної служби Пімаховій.