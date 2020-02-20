Керівника держпідприємства затримано на хабарі на пів мільйона гривень (фото)



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Посадовця затримано під час отримання хабара Фото: ДБР

Тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманого

У четвер, 20 лютого, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали директора державного підприємства під час одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, керівник держпідприємства, підпорядкованого Державній регуляторній службі України, вимагав та одержав від директора товариства хабар у розмірі 550 тисяч гривень. За «винагороду» він обіцяв не створювати перешкод у здійсненні діяльності товариства та продовжити договір на охорону території державного підприємства.

Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід - Головне управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.