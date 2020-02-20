Суд продовжив нічний домашній арешт ексзаступниці голови Міграційної служби Пімаховій



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Колишня перша заступниця голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова

Діна Пімахова підозрюється в отриманні $1,8 тис. хабара

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив термін запобіжного заходу колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій.

Про це повідомляє у четвер пресслужба Вищого антикорупційного суду України.

«У середу, 19 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк запобіжного заходу на два місяці у вигляді нічного домашнього арешту колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, крім цього, продовжено термін дії покладених на неї обов’язків, а саме: прибувати до детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками; а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, у грудні 2019 року суд відправив ексзаступницю голови Міграційної служби Пімахову під домашній арешт.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій про підозру в отриманні $1,8 тис. хабара.

Пімахову було викрито у вчиненні кримінального правопорушення ще в 2017 році в результаті спецоперації НАБУ під прикриттям.

За даними слідства, у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на проживання в Україні громадянину В'єтнаму на один рік з можливістю продовження терміну до трьох років.