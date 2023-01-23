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Віце-президенткою ПАРЄ стала українська депутатка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Віце-президенткою ПАРЄ стала українська депутатка
Олена Хоменко буде очолювати засідання самого ПАРЄ найближчим часом
фото: пресслужба Слуга народу

Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї, що формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень

Представниця комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко стала віце-президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

«Вітаємо Олену Хоменко, яку було обрано віце-президенткою ПАРЄ, 18 колег разом з Оленою були затверджені щойно», – написала вона.

Представниця Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї, що формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Вона також буде очолювати засідання самого ПАРЄ найближчим часом.

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) знову обрано Тіні Кокса.

Як раніше повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала необхідність створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва. Це вагоме рішення, адже до складу ПАРЄ входять 46 країн.

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Теги: ПАРЄ депутат

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