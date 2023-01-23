Віце-президенткою ПАРЄ стала українська депутатка

Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї, що формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень

Представниця комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко стала віце-президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

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«Вітаємо Олену Хоменко, яку було обрано віце-президенткою ПАРЄ, 18 колег разом з Оленою були затверджені щойно», – написала вона.

Представниця Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї, що формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Вона також буде очолювати засідання самого ПАРЄ найближчим часом.

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Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) знову обрано Тіні Кокса.

Як раніше повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала необхідність створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва. Це вагоме рішення, адже до складу ПАРЄ входять 46 країн.