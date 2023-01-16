Новинський перед санкціями Зеленського вигадав, як зберегти активи

Олігарх передав свої активи у траст у листопаді 2022 року

Інвестиційно-промислова Smart оголосила про зміну власника, яким донедавна був колишній народний депутат Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації. Згідно з повідомленням, Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи.

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«У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року та зареєстровано Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру», – зазначається в повідомленні на сайті холдингу в понеділок.

Згідно з ним, довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

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«Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи … Згідно з вищезазначеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи», – наголошується в інформації.

Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.

Smart Holding – одна з найбільших інвестиційних груп України, одним з основних активів є 23,76% у гірничо-металургійному холдингу «Метінвест». Підприємства групи інвестують також в інші активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій з метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі, наголошується на сайті.

Нагадаємо, олігарх, екснардеп і клірик Української православної церкви (МП) Вадим Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього. 12 січня до Верховного суду надійшов позов Новинського. У ньому він просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента від 1 грудня 2022 року №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Загалом до санкційного переліку потрапило 10 осіб.

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Зокрема, до Новинського застосовано 12 видів санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Санкції стосовно Вадима Новинського введено на п’ять років.

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