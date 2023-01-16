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Новинський перед санкціями Зеленського вигадав, як зберегти активи

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Новинський перед санкціями Зеленського вигадав, як зберегти активи
фото з відкритих джерел

Олігарх передав свої активи у траст у листопаді 2022 року

Інвестиційно-промислова Smart оголосила про зміну власника, яким донедавна був колишній народний депутат Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації. Згідно з повідомленням, Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи.

«У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року та зареєстровано Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру», – зазначається в повідомленні на сайті холдингу в понеділок.

Згідно з ним, довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

«Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи … Згідно з вищезазначеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи», – наголошується в інформації.

Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.

Smart Holding – одна з найбільших інвестиційних груп України, одним з основних активів є 23,76% у гірничо-металургійному холдингу «Метінвест». Підприємства групи інвестують також в інші активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій з метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі, наголошується на сайті.

Нагадаємо, олігарх, екснардеп і клірик Української православної церкви (МП) Вадим Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього. 12 січня до Верховного суду надійшов позов Новинського. У ньому він просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента від 1 грудня 2022 року №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Загалом до санкційного переліку потрапило 10 осіб.

Зокрема, до Новинського застосовано 12 видів санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Санкції стосовно Вадима Новинського введено на п’ять років.

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Теги: росія санкції війна державна зрада

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