НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп

Як можна штрафувати обленерго, які відновлюються після атак росіян?

З жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) веде себе аморально та неадекватно, коли виписує енергетикам штрафи за порушення графіків відключення внаслідок ворожих обстрілів, заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

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Він звернув увагу, що НКРЕКП проводило перевірки у «Закарпаттяобленерго» 16, 23, 24 та 25 листопада, коли Росія завдала одного з наймасованіших ракетних ударів по енергосистемі України, внаслідок чого почались локальні блекаути.

«Ми ж розуміємо, що таке блекаут? Я просто хочу звернути вашу увагу на повну, я не хочу їх ображати, ну неадекватність керівників певних підрозділів, які розуміючи, які проблеми були в енергетиці в ці дати, дозволяють собі писати такі проєкти актів. Ну це цинічно, це аморально», - підкреслив Кучеренко.

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Нардеп зазначив, що у народу не буде довіри до членів НКРЕКП, які виносять покарання для обленерго у такі дати.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.