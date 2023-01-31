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НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп
Як можна штрафувати обленерго, які відновлюються після атак росіян?
фото: ДСНС

З жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) веде себе аморально та неадекватно, коли виписує енергетикам штрафи за порушення графіків відключення внаслідок ворожих обстрілів, заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Він звернув увагу, що НКРЕКП проводило перевірки у «Закарпаттяобленерго» 16, 23, 24 та 25 листопада, коли Росія завдала одного з наймасованіших ракетних ударів по енергосистемі України, внаслідок чого почались локальні блекаути.

«Ми ж розуміємо, що таке блекаут? Я просто хочу звернути вашу увагу на повну, я не хочу їх ображати, ну неадекватність керівників певних підрозділів, які розуміючи, які проблеми були в енергетиці в ці дати, дозволяють собі писати такі проєкти актів. Ну це цинічно, це аморально», - підкреслив Кучеренко.

Нардеп зазначив, що у народу не буде довіри до членів НКРЕКП, які виносять покарання для обленерго у такі дати.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Теги: Олексій Кучеренко блекаут депутат НКРЕКП росія

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