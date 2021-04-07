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    Директорку ліцею на Львівщині судитимуть за булінг

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    На керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 - Директорку ліцею на Львівщині судитимуть за булінг
    На керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4
    Фото з відкритих джерел

    Педагогу загрожує штраф або виправні роботи

    Поліцейські склали протокол за булінг на директорку ліцею в Червоноградському районі Львівської області, повідомляє пресслужба поліції.

    За скоєне педагогу загрожує штраф або виправні роботи.

    «Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про те, що в одному з навчальних закладів у Червоноградському районі відбувається цькування учнів. За цим фактом ювенальні поліцейські Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу та очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять», – йдеться в повідомленні.

    6 квітня на керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - накладення штрафу від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

    Матеріали скеровані на розгляд суду.

    Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

    У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

    Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

    Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.

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    Теги: Львівщина штраф навчання булінг батьки
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