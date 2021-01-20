На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото

Школярі виманили в однокласниці інтимні фото, створили у месенджері закритий чат, щоб цькувати

Учні школи у селищі Новотроїцьке Херсонської області зацькували 13-річну дівчинку за інтимні фото. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Зазначається, що школярка почала спілкуватися у мережі з хлопцем її віку. У ході переписки він попросив відправити її інтимні фото і вона погодилася.

«Через якийсь час однокласник постраждалої показав дівчинці чат у месенджері без неї, в якому інші діти нецензурно ображали школярку, насміхалися і пересилали один одному ті самі інтимні знімки», – йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що «хлопцем», з яким вона листувалася, виявилися дві її однокласниці, які вели від його імені листування. Після того, що дівчина дізналася, вона закрилася у собі, відмовилася ходити у школу і бачитися з друзями. Спочатку батьки намагалися розібратися у ситуації самі, але коли нічого не вийшло, звернулися у поліцію.

Що стосується неповнолітніх кривдниць поліцейські склали два адмінпротоколи за статтею 173-4 КУпАП (булінг). З дітьми провели профілактичні бесіди.

Нагадаємо, що на Житомирщині вчительку оштрафували за оголене фото у вайбер-групі.