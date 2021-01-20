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    На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото

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    Поліцейські виявили факт булінгу у школі - На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото
    Поліцейські виявили факт булінгу у школі
    Фото з відкритих джерел

    Школярі виманили в однокласниці інтимні фото, створили у месенджері закритий чат, щоб цькувати

    Учні школи у селищі Новотроїцьке Херсонської області зацькували 13-річну дівчинку за інтимні фото. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

    Зазначається, що школярка почала спілкуватися у мережі з хлопцем її віку. У ході переписки він попросив відправити її інтимні фото і вона погодилася.

    «Через якийсь час однокласник постраждалої показав дівчинці чат у месенджері без неї, в якому інші діти нецензурно ображали школярку, насміхалися і пересилали один одному ті самі інтимні знімки», – йдеться у повідомленні.

    З'ясувалося, що «хлопцем», з яким вона листувалася, виявилися дві її однокласниці, які вели від його імені листування. Після того, що дівчина дізналася, вона закрилася у собі, відмовилася ходити у школу і бачитися з друзями. Спочатку батьки намагалися розібратися у ситуації самі, але коли нічого не вийшло, звернулися у поліцію.

    Що стосується неповнолітніх кривдниць поліцейські склали два адмінпротоколи за статтею 173-4 КУпАП (булінг). З дітьми провели профілактичні бесіди.

    Нагадаємо, що на Житомирщині вчительку оштрафували за оголене фото у вайбер-групі.

    Український інститут дослідження екстремізму та Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентували спеціальний проєкт з протидії булінгу у школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»).
    Теги: діти булінг батьки учні школярі
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