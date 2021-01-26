У Києві стартував онлайн-проєкт із протидії булінгу

Експерти дають поради, які допоможуть захистити себе та протидіяти проявам булінгу

Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Ідея полягає у виявленні причин цькування та вироблення методів боротьби із ними. У форматі онлайнових лекцій експерти дають свої поради, які допоможуть захистити себе та протидіяти проявам булінгу.

Перша лекція «Булінг: міфи та реальність»

У лекції йдеться про види булінгу, наслідки цькувань, а також про юридичну відповідальність за такі дії.

Спікерка – Падучак Олександра, засновниця та голова громадської організації «Безпечний світ», юрист, член робочої групи комітету ВРУ з підготовки проекту Закону щодо протидії булінгу, автор програми тренінгів з дитячої безпеки.

Друга лекція «Поради психолога»

У лекції розбираються у видах булінгу і способах вирішення конфліктів не тільки у школі, але і на робочому місці.

Спікерка – Покровська Анна, дитячий та підлітковий психолог.

Переглянути лекції можна за посиланням, або ж знайти у YouTube за назвою відео («Булінг: міфи та реальність», «Поради психолога»).

Нагадаємо, Український інститут дослідження екстремізму та Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентували спеціальний проєкт з протидії булінгу у школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»).