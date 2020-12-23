На Сумщині вчитель виштовхав школярку з класу

Вчителю загрожує догана

У Конотопі на Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео інциденту потрапило в соцмережі, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що мати дівчини написала заяву в поліцію.

Також до поліції звернувся і вчитель.

Вчителя пізніше пояснив, що учениця зривала урок, не реагувала на зауваження, і він змушений був зателефонувати її мамі.

«Її дочка послала на три букви. І це можуть підтвердити однокласники. При спробі вилучити у неї телефон вона накинулася на мене, почала дряпатися, перекидати стільці і парти, і мені довелося взяти її за куртку і виштовхати з класу», ─ пояснив учитель школи №5 Конотопа Олександр Дубина.

Заступник директора школи визнає, що вчитель діяв непрофесійно, проте в цій ситуації виправдовує його дії необхідністю.

Він також розповів, що дівчинка перевелася в їх школу два роки тому і батьків вже просили забрати її в інший навчальний заклад через проблемну поведінку, але вони відмовилися.

Заступник директора школи також стверджує, що дівчинку знають в кримінальній поліції та службі у справах дітей.

Учні кажуть, що вчитель хороший, спокійний і вони навіть не уявляють, як його так можна було розлютити. Один школяр розповів, що 14-річна учениця одного разу навіть напала на учня. Вчителю загрожує, найменше - це догана, а от дівчинку за поведінку покарати не можуть.

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