Експосадовця Адміністрації президента судитимуть за державну зраду

В апараті РНБО Пирожков обіймав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки

Служба безпеки України звітує, що завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт проти колишнього посадовця адміністрації президента та апарату РНБО, якого влітку затримали за підозрою в державній зраді.

«Посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ», – заявили в Службі.

Посадовця судитимуть за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що справа стосується подій кількарічної давності.

Протягом 2014 року підозрюваний, який тоді працював в Адміністрації президента, а потім перейшов в апарат РНБО, маючи доступ до державної таємниці, вступив у змову з представником іноземної спецслужби та передав йому відомості, які отримував у зв’язку із виконанням службових обов’язків.

Імені підозрюваного офіційно не називають, проте відомо, що підозрюваний не був публічною особою, а роботу щодо нього правоохоронці почали ще в 2016-2017 роках.

За даними низки ЗМІ, це Леонід Пирожков, який донедавна займав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки – керівника управління з питань економічної та фінансової безпеки в апараті РНБО. На порталі судової влади повідомляється, що 1 жовтня в Печерському районному суді було призначено склад суддів, які розглядатимуть кримінальну справу проти людини з таким іменем.

Підозрюваний був посадовцем категорії «Б» з допуском за формою 2 – для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «цілком таємно» та «таємно».