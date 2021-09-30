Фракція Порошенка хоче, щоб «слуги» відповіла за порушення законів при голосуванні за закон про олігархів

Клімпуш-Цинцадзе вважає, що закон про олігархів потрібен владі як інструмент для переділу ринку медіа, для визначення олігархами одних людей і збагачення інших.

Клімпуш-Цинцадзе наголосила, що фракції Ради оскаржать закон про олігархів в Конституційному суді

Голосування за законопроект про олігархів відбулося з кричущими порушеннями законодавства і норм Конституції, за що президент Володимир Зеленський і так звана монобільшість «Слуга Народу» мають понести відповідальність.

Про це заявила народній депутат («Європейська солідарність») Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

«Президент має відповідати за свої порушення закону і за порушення закону його монобільшістю, яку він пресував для того, щоб цей закон, не дочекавшись висновку Венеційської комісії, яка пообіцяла, що буде цей висновок у грудні, розглядав його і по суті ухвалив рішення і в злочинний спосіб, і які суперечать Конституції, і які порушують наші навіть зобов’язання з точки зору євроінтеграції і цивілізованого світу», – зазначила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Клімпуш-Цинцадзе наголосила, що фракції парламенту оскаржать антиконституційний закон в Конституційному суді.

«Є можливість звернутися до Конституційного суду. І я думаю, що ми з колегами з інших фракцій також будемо звертатися до Конституційного суду», – додала нардеп.

Вона додала, що закон про олігархів потрібен владі як інструмент для переділу ринку медіа, для визначення олігархами одних людей і збагачення інших.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.