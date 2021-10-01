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    Закон про олігархів без схвалення Венеційської комісії викликатиме сумніви, – делегат ПАРЄ

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    23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів - Закон про олігархів без схвалення Венеційської комісії викликатиме сумніви, – делегат ПАРЄ
    23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів
    Колаж 24 каналу

    «У Швейцарії самого поняття «олігарх» не існує», – делегат ПАРЄ П’єр-Алан Фрідес

    Україні потрібно обов’язково враховувати рекомендації Венеційської комісії щодо суперечливих законопроєктів, у тому числі проєкту закону про олігархів.

    Таку думку висловив делегат Парламентської асамблеї ради Європи від Швейцарії П’єр-Алан Фрідес.

    «Венеціанська комісія – надзвичайно важлива інституція. Вони представляють цілу Європу, це також надійне джерело інформації та аналізу національного законодавства. І тому для вашої країни вкрай важливо заслужити їхню довіру», – сказав він у коментарі телеканалу «Україна24».

    Дипломат зазначив, що у Швейцарії подібного закону, як і самого поняття «олігарх» не існує. Протидія незаконному впливу бізнесу на політику здійснюється через існуюче прозоре антимонопольне та фіскальне законодавство.

    «У моїй країні як такого поняття «олігарх» немає. Законодавство дуже прозоре. Є фіскальні норми, є також методи контролю за тим, як їх дотримуються», – додав П’єр-Алан Фрідес.

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

    Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо відразу після скандального голосування зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

    Теги: Верховна Рада РНБО Венеціанська комісія олігархи ПАРЄ деолігархізація
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    Закон про олігархів без схвалення Венеційської комісії викликатиме сумніви, – делегат ПАРЄ