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    Думки вголос

    Чи пройде закон про олігархів «тест Януковича»?

    • Інна Совсун

      Народний депутат

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    Доволі простий метод, щоб визначити ризики ініціатив влади - Чи пройде закон про олігархів «тест Януковича»?
    Доволі простий метод, щоб визначити ризики ініціатив влади

    Уявімо, що закон про олігархів працює, але президент України – умовний Янукович

    Є така інтелектуальна вправа, щоб оцінити складні законопроєкти з політичним навантаженням. Вона називається «тест Януковича».

    Уявімо, що закон про олігархів працює, але президент України – умовний Янукович. Або все ще Зеленський, який з часом перетворився на нового Януковича. Чи хотіли б ми, щоб РНБО на власний розсуд вирішувало, що є «участю у політичному житті», а що – ні, хто має «значний вплив на ЗМІ», а хто – ніт?

    Моя відповідь – категоричне ні.

    Попри те, що Разумков після першого читання сказав на ефірі, що законопроєкт не буде працювати, у чому його найбільша небезпека? Що він працюватиме, але вибірково, як багато що в українській корумпованій системі.

    Друзям – все, а ворогам – рішення РНБО.

    Джерело: блог Інни Совсун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РНБО закон президент небезпека деолігархізація
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    Чи пройде закон про олігархів «тест Януковича»?