Чи пройде закон про олігархів «тест Януковича»?
Уявімо, що закон про олігархів працює, але президент України – умовний Янукович
Є така інтелектуальна вправа, щоб оцінити складні законопроєкти з політичним навантаженням. Вона називається «тест Януковича».
Уявімо, що закон про олігархів працює, але президент України – умовний Янукович. Або все ще Зеленський, який з часом перетворився на нового Януковича. Чи хотіли б ми, щоб РНБО на власний розсуд вирішувало, що є «участю у політичному житті», а що – ні, хто має «значний вплив на ЗМІ», а хто – ніт?
Моя відповідь – категоричне ні.
Попри те, що Разумков після першого читання сказав на ефірі, що законопроєкт не буде працювати, у чому його найбільша небезпека? Що він працюватиме, але вибірково, як багато що в українській корумпованій системі.
Друзям – все, а ворогам – рішення РНБО.
Джерело: блог Інни Совсун