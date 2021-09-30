Чи пройде закон про олігархів «тест Януковича»?

Уявімо, що закон про олігархів працює, але президент України – умовний Янукович

Є така інтелектуальна вправа, щоб оцінити складні законопроєкти з політичним навантаженням. Вона називається «тест Януковича».

Уявімо, що закон про олігархів працює, але президент України – умовний Янукович. Або все ще Зеленський, який з часом перетворився на нового Януковича. Чи хотіли б ми, щоб РНБО на власний розсуд вирішувало, що є «участю у політичному житті», а що – ні, хто має «значний вплив на ЗМІ», а хто – ніт?

Моя відповідь – категоричне ні.

Попри те, що Разумков після першого читання сказав на ефірі, що законопроєкт не буде працювати, у чому його найбільша небезпека? Що він працюватиме, але вибірково, як багато що в українській корумпованій системі.

Друзям – все, а ворогам – рішення РНБО.

Джерело: блог Інни Совсун

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