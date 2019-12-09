«Хрещеному батьку контрабанди» Альперіну одягли електронний браслет



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Вадим Альперін вийшов на волю заплативши 70 млн грн застави

Браслет на Альперіна одягли після його звільнення з СІЗО

На одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю.

Про це заявили в Нацполіції.

Зазначається, що браслет на Альперіна одягли після його звільнення з СІЗО.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).